НАТО відреагує на будь-яку навмисну атаку на її критичну інфраструктуру – заява

Північноатлантичний Альянс виступив із заявою щодо диверсії на газогонах “Північний потік 1” і “Північний потік 2”

“Пошкодження трубопроводів Nordstream 1 і Nordstream 2 у міжнародних водах Балтійського моря викликає глибоке занепокоєння. Уся наявна на даний момент інформація вказує на те, що це є наслідком свідомих, необережних та безвідповідальних диверсійних дій. Ці витоки створюють ризики для судноплавства та завдають значної шкоди навколишньому середовищу. Ми підтримуємо розслідування, які проводяться для встановлення походження збитків.

Ми, як члени Альянсу, взяли на себе зобов’язання готуватися до примусового використання енергії та інших гібридних тактик державними та недержавними суб’єктами, стримувати та захищатися від них. Будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру членів Альянсу буде зустрінутий єдиною та рішучою відповіддю”, – йдеться у заяві Альянсу.