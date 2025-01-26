НАТО розпочинає обмін засекреченою інформацією з ЄС і оборонною промисловістю, — Bloomberg

НАТО розпочало передачу частини секретної інформації про стандартизацію озброєнь та розширення виробничих потужностей оборонним компаніям і Євросоюзу.

Як повідомляє Bloomberg, цей крок є частиною нової стратегії Альянсу, спрямованої на збільшення виробництва у межах переходу до “мислення воєнного часу”, про яке говорить генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Передача даних має переконати виробників збільшити потужності, але потребує консенсусу країн-членів НАТО. Очікується, що його досягнуть у найближчі місяці.

Крім того, Альянс розпочав процес обміну секретними стандартами з ЄС, до якого входять 24 з 32 країн НАТО. Інформацію передаватимуть поступово, через її конфіденційність.

Офіційний представник Альянсу підтвердив, що НАТО вже зробило кроки для обміну своїми стандартами з ЄС у рамках нових планів оборони та посилення співпраці з промисловістю.

За словами джерел Bloomberg, ініціатива належить генсеку НАТО, який прагне зміцнити зв’язки з ЄС із моменту вступу на посаду у жовтні.