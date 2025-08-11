НАТО постачатиме зброю Україні незалежно від результатів зустрічі Трампа й Путіна, — Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив у неділю, що президент США Дональд Трамп “перевірятиме” президента РФ Володимира Путіна під час їхньої історичної особистої зустрічі, запланованої на п’ятницю. Також генсек зазначив, що постачання зброї Україні триватиме незалежно від результатів саміту.

Про це пише CBS News.

“У п’ятницю важливо побачити, наскільки серйозно налаштований Путін, і єдиний, хто може це зробити, — президент Трамп”, — сказав Рютте в ефірі програми Face the Nation with Margaret Brennan.

Минулого тижня пан Трамп оголосив у Truth Social про “дуже очікуваний” саміт із Путіним, повідомивши, що лідери зустрінуться в п’ятницю на Алясці.

Останніми тижнями президент США висловлював розчарування діями Путіна, адже Росія завдавала Україні ударів дронами та ракетами, серед яких були й найбільші від початку вторгнення у лютому 2022 року. Минулого тижня ситуація, схоже, змінилася, коли спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф зустрівся з Путіним у Москві, а обидві країни почали заявляти про готовність до зустрічі президентів.

Трамп повідомив журналістам наприкінці тижня, що Путін і президент України Володимир Зеленський “хочуть миру”. Хоча Білий дім раніше заявляв, що Трамп готовий зустрітися і з Путіним, і з Зеленським, сам президент США зазначив, що планує “почати з Росії”, але “є шанс” провести й тристоронню зустріч. Два джерела CBS News повідомили в суботу, що Трамп, як і раніше, готовий зустрітися одночасно з обома лідерами, але наразі зустріч залишається двосторонньою — на прохання Путіна.

На запитання, чи його влаштовує відсутність України на переговорах у п’ятницю, Рютте сказав, що у питаннях території, гарантій безпеки, мирних перемовин і подальших кроків “Україна повинна бути — і буде — залучена”.

“Дуже важливо, щоб ця зустріч відбулася. Вона не стане остаточним словом у процесі. Україна має бути залучена в Європі, але важливо розпочати наступний етап цього процесу, чинячи тиск на росіян, саме так, як президент Трамп робив останні шість місяців”, — наголосив Рютте.

Рютте зазначив, що Трамп “фактично зняв блокування” процесу, розпочавши діалог із Путіним на початку року, назвавши це “вирішальним” кроком.

Він позитивно оцінив стратегію Трампа, згадавши “чудовий саміт НАТО” під його керівництвом, де кожна країна-член зобов’язалася підняти оборонні витрати до 5% ВВП, що є сигналом Росії про серйозність намірів. Також Рютте похвалив рішення дозволити постачання американської зброї Україні, що, за його словами, “відкрило шлюзи”, та анонсовані вторинні санкції проти найбільших покупців російських нафти й газу, зокрема Індії.

Генсек підкреслив, що координовані НАТО постачання зброї триватимуть незалежно від результатів зустрічі, щоб “Україна мала все необхідне для продовження боротьби та була в найкращій позиції” на момент початку переговорів про припинення вогню чи мирну угоду.

Щодо перспектив початку переговорів Рютте сказав, що п’ятнична зустріч — це “перевірка Трампом серйозності Путіна”.

“Якщо він не налаштований серйозно, все на цьому зупиниться. Якщо так — з п’ятниці процес продовжиться — з участю України та Європи”, — зазначив він.

Якою може бути форма потенційного перемир’я чи мирної угоди, поки неясно: Росія вимагає, щоб Україна віддала окуповані війська РФ території на сході, на що Київ не погоджується. Минулого тижня Трамп заявив, що будь-яка угода, ймовірно, передбачатиме “певний обмін територіями”.

Рютте наголосив, що контроль Росії над українською територією “ніколи не може бути прийнятий у юридичному сенсі”, але переговори можуть стосуватися “того, як вирішити фактичну ситуацію, коли росіяни утримують українські землі”.

Посол України у США Оксана Маркарова зазначила, що Зеленський готовий брати участь у подальших зустрічах за потреби, і не розкритикувала той факт, що в Алясці зустрінуться лише лідери США та Росії, сказавши: “Іноді дипломатія потребує різних форматів”.

Водночас пролунали й занепокоєння щодо майбутньої зустрічі. Сенатор-демократ від Аризони Марк Келлі заявив: “Сподіваюся, ми щось отримаємо від цього”, додавши, що адміністрація “мала б виторгувати щось в обмін на цей візит”.

“Путін — воєнний злочинець. Це не демонстрація сили — дозволяти йому прилітати до США, приземлятися тут і вести переговори з нашим президентом”, — сказав Келлі.