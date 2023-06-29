НАТО має сформувати конкретний шлях до членства України – Макрон

28 червня президент Франції Еммануель Макрон заявив про необхідність формування конкретного шляху України в Альянсі на вільнюському саміті НАТО.

Про це пише Euractiv, цитуючи слова Макрона на виступі в Єлисейському палаці в Парижі разом з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

“Ми повинні будемо визначити шлях, щоб сформувати перспективу вступу України до НАТО, яку ми відкрили в 2008 році в Бухаресті”, – сказав Макрон.

Він додав, що на саміті у Вільнюсі НАТО ухвалить рішення з подальшої підтримки України.

“Рішення, які ми ухвалимо, зобов’яжуть нас на роки вперед – я маю на увазі, перш за все, підтримку України, у якій ми повинні взяти на себе довгострокові зобов’язання”, – зауважив Макрон.

Макрон зазначив, що союзники допомагають Україні “реформувати українські збройні сили, сприяють оперативній сумісності з силами Альянсу і надають підтримку в нелетальному секторі”.