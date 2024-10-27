НАТО і Сеул проведуть нараду у зв’язку з даними про війська КНДР в Україні

Урядова делегація з Південної Кореї візьме участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО, щоб обговорити дані про відрядження на війну в Україну військовослужбовців із КНДР, повідомив блок.

НАТО зазначає, що на нараду також запрошено представників інших країн-партнерів Північноатлантичного союзу в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, зокрема Японії, Австралії та Нової Зеландії.

За даними південнокорейського інформагентства Yonhap, делегація з Південної Кореї відвідає Брюссель у понеділок.

Цього тижня Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що на фронт російсько-української війни вже прибуло близько 12 тис. військовослужбовців із Північної Кореї. За відомостями Києва, частину цих військових могли спрямувати в Курську область, де свою операцію проводять Збройні сили України.

Президент Росії Володимир Путін не став заперечувати дані про відправлення північнокорейських військових у район ведення бойових дій. У відповідь на відповідне запитання журналістів під час саміту БРІКС у Казані Путін сказав, що Москва і Пхеньян уклали договір про стратегічне співробітництво, і тільки їхня справа – вирішувати, як саме його реалізовувати.

За відомостями Yonhap, делегація з Південної Кореї також може обговорити з представниками НАТО подальші способи підтримки України в її протистоянні російській агресії.

Зокрема, як пише агентство, мова може йти про відправку «групи південнокорейських чиновників для моніторингу військ із КНДР».

У разі, якщо таку групу буде відправлено, вона може зайнятися вивченням тактики і військової доктрини північнокорейських військових, до неї також можуть бути включені фахівці з психологічної війни, які могли б закликати солдатів із КНДР здаватися. Ці люди також потенційно можуть брати участь у допитах північнокорейських полонених, повідомляє Yonhap.

Крім того, Сеул обговорює можливість постачання Україні озброєнь. Досі Південна Корея обмежувалася лише гуманітарною підтримкою Києва.