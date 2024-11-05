Суспільство

Насильство над дітьми у реабілітаційному центрі на Львівщині: вихователька пішла під суд
5 Листопада 2024 13:34
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діти, Львів, суд
Вихователька, яка побила дитину, пішла під суд / Львівська обласна прокуратура

Під суд пішла вихователька, яка била указкою дитину з інвалідністю.

Про  це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає “Еспресо Захід“. 

Городоцький районний суд Львівщини виніс вирок виховательці комунального закладу Львівської обласної ради “Великолюбінський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр” Світлані Подусівській, яка побила неповнолітню дівчинку з інвалідністю. 

Вихователька Свтілана Подусівська повністю визнала свою провину за ч. 1 ст. 126 (Побої та мордування) Кримінального кодексу України. Їй призначили 100 годин громадських робіт із забороною працювати на посадах, пов’язаних із вихованням та навчанням дітей протягом року. 


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