Насильство над дітьми у реабілітаційному центрі на Львівщині: вихователька пішла під суд

Під суд пішла вихователька, яка била указкою дитину з інвалідністю.

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає “Еспресо Захід“.

Городоцький районний суд Львівщини виніс вирок виховательці комунального закладу Львівської обласної ради “Великолюбінський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр” Світлані Подусівській, яка побила неповнолітню дівчинку з інвалідністю.

Вихователька Свтілана Подусівська повністю визнала свою провину за ч. 1 ст. 126 (Побої та мордування) Кримінального кодексу України. Їй призначили 100 годин громадських робіт із забороною працювати на посадах, пов’язаних із вихованням та навчанням дітей протягом року.