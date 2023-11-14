Наступний рік стане вирішальним у війні, – Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що наступний рік стане «вирішальним» у розв’язаній Росією повномасштабній війні.

Про це він сказав під час виступу в Інституті Гадсона у Вашингтоні 13 листопада, пише Bloomberg.

«Наближається переломний момент у війні. Наступний рік буде вирішальним», — цитує Єрмака агентство.

Глава ОП розповів, що контрнаступ ЗСУ «розвивається», і Україна «знає, як досягти перемоги». Також він підтвердив, що військові закріпилися на лівому березі Херсонської області, пише Bloomberg.

За словами Єрмака, на нинішньому етапі війни Києву потрібно більше зброї, зокрема систем ППО, та запровадження санкцій проти Росії й країн, які надають їй військову допомогу.