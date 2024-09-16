Наступного тижня Зеленський виступить на Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський виступить на Генеральній асамблеї ООН наступного тижня – 25 вересня.

Про це повідомляє Голос Америки.

“Загальні дебати на Генасамблеї ООН починаються 24 вересня і того ж дня там має промовляти президент США Джо Байден, а наступного дня – 25 вересня говоритиме президент України Володимир Зеленський”, – йдеться у повідомленні.

Очікується, що зустрічі лідерів на Генасамблеї стануть місцем узгодження ключових питань подальшої підтримки України в боротьбі проти російської агресії.

Зокрема, обговорюватимуть питання про застосування Україною далекобійної зброї.