Політика

Наступного року ні президентських, ні парламентських виборів не буде — Арахамія

24 Листопада 2023 21:10
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вибори

Найближчими роками в Україні не буде можливості провести вибори, ні парламентські, ні місцеві, ні президентські.

Про це заявив голова фракції Слуга народу у Верховній Раді України Давид Арахамія в ефірі Мосейчук+.

«Я думаю, що давайте будемо покроково йти, — наступний рік я не вважаю, що взагалі якісь вибори можуть бути. Наступного року — ні парламентських, ні місцевих, ні президентських виборів не буде», — заявив Арахамія.

Водночас він зазначив, що ніхто Україну не примушує проводити вибори, однак періодично це питання порушується від окремих західних чиновників.

«Поодинокі були політики, які говорили, що «можливо, вам потрібно буде сідати за стіл переговорів, і тоді, можливо, якщо ви будете умовно не легітимні, і тоді до вас можуть бути такі питання, можливо, вам потрібно провести вибори», — зазначив він.

Однак у момент, коли обговорення виборів доходить до конкретики, питання виборів знімається.

«А саме як будуть голосувати чи балотуватися військові, а як ті 6 мільйонів українців за кордоном мають віддати свої голоси, а як зробити, щоб повітряна тривога не була цілий день, і так далі. У них немає відповіді, і ніхто на такі питання не має відповіді», — наголосив він.


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