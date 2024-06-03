Політика

Наступні шість років Мексику очолюватиме жінка

3 Червня 2024 17:44
мексика
Клаудія Шейнбаум після перемоги на президентських виборах у Мексиці / Фото: Reuters

У президентських перегонах в Мексиці перемагає Клаудія Шейнбаум — колишній мер Мехіко-сіті та протеже поки що чинного глави держави Андреса Мануеля Лопеса Обрадора. Про це пише Reuters.

Зазначається, що, за швидкими підрахунками Національного інституту виборів (INE), політикиня набрала від 58,3% до 60,7% голосів — це найвищі відсотки за всю демократичну історію країни. Такий вид підрахунків оцінює результат на основі вибірки, що є репрезентативною для голосів по всій країні. Похибка може становити близько 1,5%.

“Екзитпол, проведений компанією Parametria, показав, що за 61-річну Шейнбаум проголосували 56% виборців, а за її головну суперницю, сенатора Cочиль Гальвес, — 30%. Екзитпол компанії Enkoll дав схожі результати: 57,8% за Шейнбаум та 29,1% за Гальвес”, — йдеться в матеріалі ВВС.

“Перемога Шейнбаум — це важливий крок для Мексики, країни, відомої своєю культурою мачо та домом для другого у світі населення римо-католиків, яка роками наполягала на більш традиційних цінностях і ролях для жінок”, — пише Reuters.

Клаудія Шейнбаум, яка цього місяця відсвяткує свій 62-й день народження, є онукою єврейських іммігрантів, котрі приїхали до Мексики з Литви та Болгарії в 1920-х роках. Сама ж вона уродженка мексиканської столиці Мехіко.

Жінка побудувала наукову кар’єру як фахівець із охорони довкілля. З 2000 до 2006 року Шейнбаум очолювала секретаріат довкілля Мехіко. А 2007 року — стала однією з колективних лауреаток Нобелівської премії миру як член міжурядової групи експертів зі зміни клімату. А 2018-го політикиню обрали на посаду мера мексиканської столиці.


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