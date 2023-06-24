Політика

Наступні 24 години будуть вирішальними для Путіна – CNN

24 Червня 2023 16:58
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росія, путін

Президент Росії Володимир Путін ризикує втратити владу, наступні 24 години мають вирішальне значення.

Про це пише CNN.

Згідно з повідомленням, російський президент зіткнувся з найсерйознішою загрозою своїй владі за всі 23 роки керування ядерною державою. І приголомшливо спостерігати, як видимість тотального контролю, яку він підтримував увесь цей час, – головна перевага його автократії – руйнується за одну ніч.

Видання пише, що це було неминуче оскільки неправильне з точки зору менеджменту ведення війни означало, що тільки така однорідно закрита і несприйнятлива до критики система, як Кремль, може пережити таку жахливу авантюру. 

“Це також момент ясності для російської армії. Кілька років тому м’яка критика Пригожина призвела б до того, що елітний спецназ у балаклавах провів би його. Але тепер він вільно кочує, відкрито орієнтуючись на похід на Москву. Де спецназ ФСБ? Знищені війною чи не дуже прагнуть боротися зі своїми озброєними та досвідченими товаришами по Вагнеру?”, – йдеться в повідомленні.

Можливо, Пригожин мріяв підштовхнути Путіна до зміни керівництва міністерства оборони, яке керівник Вагнера публічно лаяв протягом місяців. Але виступ Путіна в суботу вранці перекреслив цю перспективу. Зараз це екзистенційний вибір для російської еліти – між хитким режимом президента та темним, продажним Франкенштейном, який він створив для виконання своєї брудної роботи, яка обернулася проти своїх господарів.

Водночас, як наголошує видання, неможливо уявити, що з цього моменту путінський режим коли-небудь повернеться до своїх попередніх “висот” щодо тотального контролю. І неминуче, що попереду ще більше потрясінь і змін.


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