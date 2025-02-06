Наслідки російського удару по ринку “Барабашово” у Харкові (фото)

Вночі Харків знову був під атакою російських ударних БпЛА, влучання зафіксовано по території найбільшого ринку у місті.

Пошкоджено щонайменше 100 торговельних павільйонів, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Наслідки російського удару по ринку “Барабашово” / Фото: Харківська обласна прокуратура

Також російський безпілотник атакував обʼєкт транспортної інфраструктури у Новобаварському районі, пошкоджено скління у готелі неподалік місця влучання.

За процесуального керівництва Київської та Новобаварської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).