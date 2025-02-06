Кримінал

Наслідки російського удару по ринку “Барабашово” у Харкові (фото)
6 Лютого 2025 10:02
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Вночі Харків знову був під атакою російських ударних БпЛА, влучання зафіксовано по території найбільшого ринку у місті.

Пошкоджено щонайменше 100 торговельних павільйонів, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Наслідки російського удару по ринку “Барабашово” / Фото: Харківська обласна прокуратура

Також російський безпілотник атакував обʼєкт транспортної інфраструктури у Новобаварському районі, пошкоджено скління у готелі неподалік місця влучання. 

За процесуального керівництва Київської та Новобаварської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).


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Наслідки російського удару по ринку “Барабашово” у Харкові (фото)
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