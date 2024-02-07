Наслідки російської повітряної атаки на Україну

У ніч проти середи, 7 лютого, в Україні було оголошено повітряну тривогу. Після атаки дронами-камікадзе Росія здійснила пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-22 та застосувала балістичне озброєння.

Київщина

У Дніпровському районі постраждали 2 людини. Уламки ракети пошкодили 2 високовольтні лінії. На лівому березі частина споживачів наразі без електроенергії, пошкоджено магістраль теплопостачання. У Голосіївському районі загорілася будівля, палають автівки та приміщення СТО, повідомляє мер Києва Віталій Кличко. Госпіталізовано троє людей.

Харківщина

У Харкові є влучання в нежитлову будівлю у Слобідському районі. 52-річна жінка зазнала легких поранень, госпіталізації не потребувала.

Миколаївщина

Внаслідок обстрілу загинув 1 чоловік. Миколаїв ворог атакував ракетами та безпілотниками. Пошкоджено близько 20 житлових будинків. Виникла пожежа на ділянці підземного газопроводу, а також на території інфраструктурного обʼєкта, повідомив мер Олександр Сєнкевич.

Дніпропетровщина

Внаслідок падіння уламків та влучання БПЛА є руйнування на території комунального підприємства. Обійшлось без загиблих та постраждалих.