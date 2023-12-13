Наслідки нічного удару РФ по Києву (фото)

У ніч проти середи, 13 грудня, російські війська завдали удару по Києву, ворог випустив по столиці десять балістичних ракет. Постраждали понад 50 людей, серед них шестеро — діти.

Вибуховою хвилею вибило вікна в двох житлових будинках у Дніпровському районі.

У Деснянському районі сталося загорання на сьомому поверсі дев’яти поверхового житлового будинку та восьми авто в дворі будинку, а у Дарницькому — загорівся приватний будинок.

ППО збили усі десять із десяти запущених ворогом балістичних ракет.

Це вже другий удар балістикою по Києву цього тижня. Попередня атака була здійснена у ніч проти понеділка, 11 грудня. Тоді було зруйновано житлові будинки у мікрорайоні Бортничі.