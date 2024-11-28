Наслідки масованого обстрілу української енергетики: що відомо

Вранці 28 листопада Росія здійснила масований ракетний удар по Україні. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що удари були спрямовані на енергосистему, а “Укренерго” запровадило аварійні відключення світла.
- Київ: У столиці уламки ракет впали в Дніпровському та Дарницькому районах, пошкодивши господарські будівлі та вантажівку. Постраждалих немає.
- Рівненщина: Близько 280 тисяч абонентів залишилися без світла, є перебої з водопостачанням. Школи в Рівному та околицях перейшли на дистанційне навчання.
- Львівщина: РФ вдарила по обʼєктах енергетичної інфраструктури. Деталі в ОВА обіцяють надати пізніше.
- Харків: Три удари припали на цивільне підприємство в Київському районі. Інформації про постраждалих немає.
- Луцьк: У місті зафіксовано декілька влучань. Частина міста залишилася без електрики, не працює електротранспорт. Критичну інфраструктуру підключено до резервних джерел живлення.
- Сумщина: У Шосткинській громаді зафіксовано три вибухи внаслідок ракетного удару.
- Миколаїв: Вибухи пролунали у місті, через знеструмлення зупинився електротранспорт.
- Вінниччина: Ракетна атака пошкодила житлові будинки, зруйнувала господарську будівлю та спричинила пожежу автомобіля. Поранена жінка.
- Одещина: унаслідок атаки в Одеському районі є пошкодження шести житлових приватних будинків, травмувалась одна людина.
- Хмельницька область: в результаті атаки частково відсутнє електроктропостачання в Шепетівському та Хмельницькому районах. Пошкоджено також господарське приміщення. Повідомлення про загиблих, травмованих не надходили.
Як повідомляють моніторингові канали, ракетна атака відбувалась у дві хвилі і тривала:
- 1 годину 13 хвилин — з 05:12 по 06:25, атака “Калібрами”.
- 1 годину 28 хвилин — з 07:07 по 08:35, атака Х-101.
- атака БпЛА тривала 9 годин 37 хвилин — з 22:05 по 07:42.