Кримінал

Наслідки масованого обстрілу української енергетики: що відомо
28 Листопада 2024 09:22
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електроенергія, ракетний удар
Ілюстративне фото / ДСНС

Вранці 28 листопада Росія здійснила масований ракетний удар по Україні. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що удари були спрямовані на енергосистему, а “Укренерго” запровадило аварійні відключення світла.

  • Київ: У столиці уламки ракет впали в Дніпровському та Дарницькому районах, пошкодивши господарські будівлі та вантажівку. Постраждалих немає.
  • Рівненщина: Близько 280 тисяч абонентів залишилися без світла, є перебої з водопостачанням. Школи в Рівному та околицях перейшли на дистанційне навчання.
  • Львівщина: РФ вдарила по обʼєктах енергетичної інфраструктури. Деталі в ОВА обіцяють надати пізніше.
  • Харків: Три удари припали на цивільне підприємство в Київському районі. Інформації про постраждалих немає.
  • Луцьк: У місті зафіксовано декілька влучань. Частина міста залишилася без електрики, не працює електротранспорт. Критичну інфраструктуру підключено до резервних джерел живлення.
  • Сумщина: У Шосткинській громаді зафіксовано три вибухи внаслідок ракетного удару.
  • Миколаїв: Вибухи пролунали у місті, через знеструмлення зупинився електротранспорт.
  • Вінниччина: Ракетна атака пошкодила житлові будинки, зруйнувала господарську будівлю та спричинила пожежу автомобіля. Поранена жінка.
  • Одещина: унаслідок атаки в Одеському районі є пошкодження шести житлових приватних будинків, травмувалась одна людина.
  • Хмельницька область: в результаті атаки частково відсутнє електроктропостачання в  Шепетівському та Хмельницькому районах. Пошкоджено також господарське приміщення. Повідомлення про загиблих, травмованих не надходили.

Як повідомляють моніторингові канали, ракетна атака відбувалась у дві хвилі і тривала:

  • 1 годину 13 хвилин — з 05:12 по 06:25, атака “Калібрами”.
  • 1 годину 28 хвилин — з 07:07 по 08:35, атака Х-101.
  • атака БпЛА тривала 9 годин 37 хвилин — з 22:05 по 07:42.

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