Наші війська утримують вогневий контроль за переправою через Дніпро під Херсоном – знищена баржа

Ракетно-артилерійськими підрозділами на Півдні країни відпрацьовано 250 вогневих завдань. В Херсонському і Бериславському районах уражено 4 осередки ворожого озброєння та техніки й 4 склади з боєприпасами. Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування “Південь”.

“Ще одну баржу в районі Херсону у окупантів відмінусовано разом з надією налагодити сполучення між берегами Дніпра. Вогневий контроль проведено й по позиціях протиповітряної оборони, і по спробах окупантів відновити пропускні спроможності мосту в Новій Каховці”, – повідомили військові.

Учора ворог атакував Кривий Ріг ракетою повітряного базування Х-59, поціливши в аеропорт, зруйнував інфраструктуру об’єкту. Через суттєве пошкодження летовища і устаткування, його подальше використання за призначенням неможливе. Постраждалих та жертв немає.

По Одещині ворог спрямував чергову атаку дронів-камікадзе. Всі три дрони-агресори знищені силами протиповітряної оборони.

Нашою авіацією нанесено 10 ударів по ворогу, в Баштанському районі Миколаївщини знищено ворожий безпілотний розвідник “Орлан-10”.

Підтверджені втрати ворога складають 77 рашистів, 6 танків, 5 гаубиць, в тому числі самохідна “Мста-С”, 3 зенітних гарматно-ракетних комплекси “Панцир-С1” та 14 одиниць авто-бронетехніки.