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Населення Росії стрімко скорочується, і буде ще гірше – The Economist

5 Березня 2023 11:40
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населення, росія

У Росії розгортається демографічна криза. За останні три роки країна втратила приблизно на 2 мільйони людей більше, ніж зазвичай, у результаті війни, хвороб і масового виїзду. Тривалість життя російських чоловіків скоротилася майже на п’ять років, до того ж рівня, що і на Гаїті. 

Кількість росіян, народжених у квітні 2022 року, була не більшою, ніж у місяці гітлерівської окупації. І оскільки так багато чоловіків бойового віку загинули або перебувають у вигнанні, жінок принаймні на 10 мільйонів більше, ніж чоловіків, пише The Economist.

Війна не є єдиною чи навіть головною причиною цих бід, але вона погіршила їх усі. За західними оцінками, за останній рік було вбито або поранено 175-200 тисяч російських військових. Від 500 000 до 1 мільйона переважно молодих, освічених людей уникли м’ясорубки, втекли за кордон. 

Навіть якби в Росії не було інших демографічних проблем, втратити стільки людей за такий короткий час було б боляче. По суті, втрати у війні ще більше обтяжують хворе населення, яке зменшується. 

Можливо, Росія вступає в фатальне коло демографічного спаду.

За даними Держстату, у 2020 і 2021 роках населення країни разом скоротилося на 1,3 млн, а смертність перевищила народжуваність на 1,7 млн.

Демографічна катастрофа не зменшила прагнення Путіна до завоювань. Але це робить Росію меншою, гірше освіченою та біднішою країною, з якої тікає молодь і де чоловіки помирають у віці 60 років. Вторгнення стало людською катастрофою і не лише для українців. 


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