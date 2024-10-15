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NASA запустила в космос станцію для вивчення супутника Юпітера, на якому може бути життя
15 Жовтня 2024 07:54
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nasa, космос
Важка ракета Falcon Heavy з космічним кораблем NASA Europa Clipper стартує зі стартового комплексу 39A в космічному центрі імені Кеннеді у Флориді / Фото: NASA

Космічне агентство NASA запустило автоматичну міжпланетну станцію Europa Clipper, призначену для вивчення супутника Юпітера – Європи. 

Апарат Europa Clipper вивела в космос ракета-носій Falcon Heavy, що стартувала з космодрому у Флориді. Спочатку запуск планувався на 10 жовтня, але був відкладений через ураган “Мілтон”.

Europa Clipper – перший апарат NASA, спеціально створений для дослідження крижаних океанів у нашій Сонячній системі. Вчені вважають, що під крижаною поверхнею супутника Юпітера ховається океан, який удвічі перевищує за обсягом усі земні. У ньому можуть існувати одноклітинні організми.

Станція прибуде до Європи не раніше 2030 року. Дорогою апарат обжене зонд JUICE (Jupiter Icy Moon Explorer), який стартував із Землі 2023-го.


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