NASA запустила в космос станцію для вивчення супутника Юпітера, на якому може бути життя

Космічне агентство NASA запустило автоматичну міжпланетну станцію Europa Clipper, призначену для вивчення супутника Юпітера – Європи.

Апарат Europa Clipper вивела в космос ракета-носій Falcon Heavy, що стартувала з космодрому у Флориді. Спочатку запуск планувався на 10 жовтня, але був відкладений через ураган “Мілтон”.

Europa Clipper – перший апарат NASA, спеціально створений для дослідження крижаних океанів у нашій Сонячній системі. Вчені вважають, що під крижаною поверхнею супутника Юпітера ховається океан, який удвічі перевищує за обсягом усі земні. У ньому можуть існувати одноклітинні організми.

Станція прибуде до Європи не раніше 2030 року. Дорогою апарат обжене зонд JUICE (Jupiter Icy Moon Explorer), який стартував із Землі 2023-го.

Leaving our water world, to explore another 🚀@EuropaClipper launched from @NASAKennedy at 12:06pm ET (16:06 UTC) on a @SpaceX Falcon Heavy, beginning a 1.8-billion-mile journey to explore the mysteries of Europa, Jupiter’s ocean moon. pic.twitter.com/IQ7uRSviMb