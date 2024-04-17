NASA підтвердило, що космічне сміття пробило дах будинку жителя Флориди

8 березня уламок космічного сміття пробив дах будинку в Неаполі, штат Флорида. У NASA підтвердили результати аналізу цього інциденту. Як і передбачалося, це виявилася частина обладнання, скинутого з Міжнародної космічної станції (МКС) три роки тому.

Розслідування NASA підтвердило, що це частина монтажного обладнання EP-9, використовуваного для кріплення акумуляторів на вантажний піддон, який роботизована рука МКС скинула 11 березня 2021 року. Очікувалося, що вантаж із відпрацьованих нікель-водневих акумуляторів обертатиметься навколо Землі від двох до чотирьох років (минуло три), “перш ніж нешкідливо згорить в атмосфері”.

Космічне сміття — це уламки техніки (старі супутники й частини космічних кораблів), які залишаються на орбіті навколо Землі, але не використовуються. Вони створюють ризик зіткнення з іншими супутниками. Зіткнення в космосі породжують набагато більше шматків сміття, яке, своєю чергою, може призвести до нових аварій. Ці події можуть спричинити “синдром Кесслера”, що стане серйозною перешкодою подальшій діяльності людей в космосі.