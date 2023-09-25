Народжуваність в Україні може впасти до найнижчого у світі рівня — WSJ

Народжуваність в Україні за перші шість місяців 2023 року знизилася на 28% порівняно з аналогічним періодом до війни. Це рекордне падіння показника з моменту здобуття Україною незалежності в 1991 році, йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

До повномасштабної війни рівень народжуваності в країні був одним із найнижчих у Європі. Зараз показник, за прогнозами українських демографів, може стати найнижчим у світі. За негативним сценарієм, населення України може скоротитися до 30 млн протягом наступних двох десятиліть порівняно з 43 млн напередодні вторгнення РФ, вважає фахівець Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Олександр Гладун.

Показник народжуваності в України почав падати ще у 2014 році, після окупації Криму. Тоді кількість новонароджених дітей знизилася на 12%.

На той час, коли країна-агресор Росія розпочала повномасштабне вторгнення минулого року, коефіцієнт народжуваності в Україні, за даними експертів, впав приблизно до 1,2. Це майже вдвічі нижче за мінімальний для підтримки чисельності населення показник, який становить 2,1 дитини на одну жінку.

Через повномасштабну війну мільйони жінок із дітьми були змушені залишити країну, а чоловікам віком від 18 до 60 років заборонили виїзд, тож багато пар були фізично розділені, а інші відклали народження дітей, сказано в матеріалі.

За пів року у 2023-му в Україні народилося 96 755 дітей. З 2013 року показник народжуваності падає приблизно на 7% на рік.

На початку 2023 року академік НАН України та директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Елла Лібанова прогнозувала, що населення України 2030 року залишатиметься одним із найстаріших у Європі і становитиме приблизно 30−35 млн осіб.