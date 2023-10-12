Суспільство

Наркотичні ліки тепер відпускатимуться лише за електронним рецептом

12 Жовтня 2023 21:06
читать на русском →
ліки

Відпуск наркотичних препаратів в аптеках з 13 жовтня здійснюватиметься лише за електронним рецептом. Виняток — прифронтові території та зона бойових дій, де продовжать діяти обидва види рецептів — електронний і паперовий.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

У відомстві пояснили, що таке рішення ухвалили ще в листопаді 2022 року. Очікується, що воно дозволить запобігти неконтрольованому обігу наркотичних (психотропних) ліків, адже їхнє вживання має особливо небезпечні ризики для життя та здоров’я людини.

Водночас у МОЗ наголосили, що пацієнтам не варто хвилюватися, оскільки кожен, хто за станом здоров’я потребує таких препаратів, гарантовано їх отримає.

У міністерстві відповіли на найпоширеніші запитання щодо відпуску наркотичних препаратів за електронним рецептом.

Що робити, якщо немає мобільного?

У такому разі можна ідентифікуватися у лікаря за допомогою документів: паспорта й індивідуального податкового номера. Лікар видрукує інформаційну довідку до рецепта, яка містить його номер і код погашення.

Термін дії е-рецепта на групу наркотичних ліків становить 10 днів, тобто стільки ж, як і паперового рецептурного бланка.

А якщо вказав неправильний номер телефону або втратив до нього доступ?

Необхідно подати заявку на зміну номера через онлайн-форму на сайті. Номер телефону буде змінено протягом доби. 

У МОЗ порадили пацієнтам, якщо є змога, перевірити у сімейного лікаря телефон, прив’язаний до електронної медичної картки, і в разі необхідності змінити його.

Якщо в лікарні немає світла, чи можна буде отримати наркотичні (психотропні) препарати за паперовими бланками?

Так, існують певні винятки, у межах яких лікар зможе видати пацієнту паперовий аналог. Зокрема, через проблеми в роботі електронної системи внаслідок відключення світла, технічні проблеми тощо.

Як бути з пільговими наркотичними препаратами?

Наркотичні пільгові ліки, часткова чи повна вартість яких відшкодовується в межах програм місцевих бюджетів, теж відпускатимуться за е-рецептом.

Чи можна виїхати за кордон із наркотичними ліками, які відпустили за е-рецептом?

Так, але під час виписування е-рецепта лікар має надрукувати інформаційну довідку й обовʼязково засвідчити її власним підписом і печаткою.

Який лікар може виписати е-рецепт на наркотичні ліки, зокрема пільгові?

Той, який відповідає за лікування пацієнта. Це може бути як сімейний лікар, так і профільний спеціаліст — хірург, онколог, невролог тощо.

У якій аптеці можна придбати наркотичні ліки за е-рецептом?

У тій, що має відповідну ліцензію на відпуск наркотичних лікарських засобів. На сьогодні 100% аптек, які мають відповідну ліцензію, зареєстровані та працюють в електронній системі МОЗ.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Жовтня 2023 19:34

ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців
12 Жовтня 2023 20:30

Уряд Естонії схвалив законопроєкт про використання заморожених активів РФ
12 Жовтня 2023 19:11

Росіяни вбили на Донеччині 11-річну дитину
12 Жовтня 2023 18:50

Окупанти тиснуть на Авдіївському напрямку та намагаються відновити позиції на Запоріжжі, – Генштаб
12 Жовтня 2023 18:23

Найбільшу суму виплат за пошкоджене житло отримали жителі Харківщини
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
усі думки