Кримінал

Нардепу Тищенку оголосили про підозру
25 Червня 2024 08:53
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дбр, тищенко
Микола Тищенко / Facebook

Народному депутату Миколі Тищенку повідомили про підозру  за фактом подій у місті Дніпро.

Про це повідомляють ДБР, ОГП.

Чинному народному депутату Миколі Тищенку повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

За даними слідства, група осіб, перебуваючи 20 червня 2024 року у Дніпрі, діючи за вказівкою народного депутата України та за попередньою змовою між собою, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавила волі колишнього військовослужбовця ЗСУ.

При цьому вони завдали потерпілому тілесні ушкодження та незаконно утримували протягом певного часу.

Офіс генпрокурора погодив клопотання щодо обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

“Крім того, у зв’язку із згаданими подіями повідомлено про підозру ще одній особі, яка брала активну участь у протиправних діях, за ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України.

Тривають заходи з встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення. Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчою групою у складі слідчих Центрального апарату ДБР за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора”.


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Нардепу Тищенку оголосили про підозру
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