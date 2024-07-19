Політика

Нардепка Яцик вийшла з партії “Слуга Народу”
19 Липня 2024 12:50
слуга народу
Юлія Яцик / Facebook

19 липня, народна депутатка Юлія Яцик з третьої спроби вийшла з парламентської фракції “Слуга Народу”.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

За словами Яцик, раніше вона вже двічі подавала заяву, однак лише цього разу вихід із фракції погодили.

Як пояснила сама нардепка, вона порушувала питання про розкрадання гуманітарної допомоги, зокрема з боку посадовців Офісу президента, і це їм “не подобалося”.

“Взагалі я займаю власну позицію. У мене є власна думка з приводу законопроєктів, я їх вивчаю і не голосую за вказівкою”, – сказала депутатка.

Вона також розповіла, що її попередні дві заяви, які вона подавала у 2020 та 2023 роках, не хотіли задовольняти. Однак цього разу вона вже пройшла всі процедури погодження.

Варто зазначити, що з однойменної партії Яцик вийшла у 2022 році, але ще два роки лишалась у фракції.


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