Кримінал

Нардепа від “Слуги Народу” підозрюють у незаконному збагаченні на 11 млн грн
3 Жовтня 2024 18:28
читать на русском →
корупція, слуга народу, суд
Андрій Клочко / Фото з відкритих джерел

Суд розглядатиме справу чинного народного депутата від “Слуги Народу”, який підозрюється у незаконному збагаченні на 11 млн грн.

Про це інформує НАБУ. 

За даними слідства, нардеп у 2020-2021 рр. став власником активів загальною вартістю 25 млн грн, втім, його офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 млн грн.

“Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та наявними коштами становила 11 млн грн. Йдеться про 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Mersedes-Benz. Аби приховати наявність цього майна, нардеп оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі”, – йдеться у повідомленні. 

Підозру нардепові оголосили 2 травня. 

Як повідомляє РБК-Україна, посилаючись на власні джерела, йдеться про нардепа від “Слуги Народу” Андрія Клочка.


ТОП-новини
3 Жовтня 2024 19:33

За доставку подарованих Києву вагонів метро переплатили 160 мільйонів гривень
3 Жовтня 2024 18:28

Нардепа від “Слуги Народу” підозрюють у незаконному збагаченні на 11 млн грн
3 Жовтня 2024 18:22

Люксембург став партнером Коаліції дронів
3 Жовтня 2024 16:20

Окупанти атакували Чернігівщину: є загиблі, серед них дитина
3 Жовтня 2024 16:14

Румунія передала Україні ЗРК Patriot
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
усі думки