Кримінал

Нардепа від Слуг запідозрили у недостовірному декларуванні криптовалюти на 24 млн грн

31 Січня 2024 18:51
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слуга народу, корупція

Правоохоронці оголосили чинному народному депутатові підозру у внесенні неправдивих відомостей щодо криптовалюти в електронну декларацію за 2020 рік. Слідство з’ясувало, що вказаний криптогаманець ніколи йому не належав.

Про це повідомили Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура. 

За даними слідства, у 2020 році депутат задекларував криптовалюту ринковою вартістю 24,6 млн грн, яка начебто належала йому ще з 2019 року.

За даними «Центру протидії корупції», ідеться про депутата від «Слуги Народу» Олександра Маріковського.  

Водночас правоохоронці встановили, що зазначений криптовалютний гаманець насправді ніколи не належав депутатові, а транзакції з придбання віртуальної валюти здійснювали громадяни іншої держави, які не повʼязані з парламентарем. 

Йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує штраф від чотирьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи від 150 до 240 годин, або до 2 років обмеженням чи позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Досудове розслідування розпочали за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції.

ЦПК пише, що з огляду на дати, зазначені у справі, строк давності, ймовірно, закінчується за два місяці.


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