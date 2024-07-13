Кримінал

Наразі відомі подробиці обстрілу селища Буди
13 Липня 2024 19:41
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харківська область
Наслідки ворожого удару по селищу Буди. 13 липня 2024 / Фото НПУ

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, росіяни здійснили обстріл залізничних об‘єктів — 2 людей загинули, 22 — постраждали.

Попередньо пʼятьох залізничників поранено: машиніста, начальницю станції, чергового по станції, старшого шляхового майстра та складача поїздів. Інших залізничників з осколковими пораненнями та контузією госпіталізовано, ще двом надано медичну допомогу на місці.

Загинули дві людини — начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області Артем Костиря та поліцейський сектору реагування патрульної поліції Харківського районного управління поліції, старший сержант поліції Олексій Кощій.

Начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області Артем Костиря (ліворуч) та поліцейський сектору реагування патрульної поліції Харківського районного управління поліції, старший сержант поліції Олексій Кощій / Фото НПУ

Загалом поранено 22 людей — 16 чоловіків та 6 жінок віком від 14 до 81 року. Двоє людей у важкому стані, 13 у середньому, інші — в легкому.

“Ворог цілеспрямовано завдав два удари з проміжком у пів години, коли всі профільні служби вже були на місця”, – зазначив Синєгубов.

Як повідомили в поліції, серед поранених – троє рятувальників, поліцейський та близько 20 цивільних, зокрема одна дитина.


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