Політика

Наразі Україна не готова до переговорів із РФ, – Єрмак
12 Грудня 2024 11:57
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єрмак, війна
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак / Фото: Суспільне

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що на даний момент Україна не готова до переговорів з Росією через відсутність сильних переговорних позицій.

Про це він заявив у інтерв’ю “Суспільному”.

Він підкреслив, що Україна закликає міжнародних партнерів збільшити надання допомоги, адже Україна повинна зміцнити свою позицію перед можливими переговорами.

“А взагалі потрібно розбивати російські наративи, що нібито Україна хотіла війни. Україна не хотіла її й ніяк Росію не провокувала. РФ прийшла сюди не захищати когось, адже вона не захищає навіть свою територію. Путіну важливо продовжувати агресію на нашій території”, — заявив Єрмак.


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