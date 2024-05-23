Наразі прикордонники не приймають електронні додатки для виїзду чоловіків призовного віку з України

Прикордонники в певних категорій громадян перевірятимуть винятково паперовий військово-обліковий документ з відповідними відмітками.

Про це Андрій Демченко розповів на брифінгу “Правила перетину кордону після набуття чинності закону про мобілізацію: що змінилося?”.

За його словами, прикордонники в певних категорій громадян перевірятимуть винятково паперовий військово-обліковий документ з відповідними відмітками. Він зауважив, що будь-які додатки, якими зараз користуються військовозобов’язані для того, щоб оновлювати свої дані в системах — не приймаються.

“В постанові уряду, яка була опублікована 17 травня, передбачено і військово-обліковий документ в електронній формі, але власне ці додатки, на які зараз всі звертають увагу, не є військово-обліковим документом в електронній формі. Коли ця процедура запрацює, коли буде сформований військово-обліковий документ в електронній формі, тільки тоді прикордонники почнуть його приймати як документ, і власне, якщо це буде прописано також в правилах перетину держкордону України”, – речник ДПСУ.

Демченко нагадав, що з 18 травня прикордонники перевіряють наявність військово-облікового документа у чоловіків, які є громадянами України у віці від 18 до 60 років. Окремими пунктами визначено, що ця категорія має пред’явити разом з паспортом і військово-обліковий документ.

Це стосується і заброньованих на воєнний час, а також визначених непридатними до військової служби за станом здоров’я та осіб, у яких троє неповнолітніх дітей та чоловіків, у яких дружина проходить військову службу.