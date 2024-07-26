Наразі немає гострої потреби знижувати мобілізаційний вік, – Міноборони

Гострої потреби знижувати мобілізаційний вік немає, про це в інтерв’ю NV заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

“Але ситуація на війні залежить від багатьох чинників і це може змінюватися. Наразі ми не бачимо такої необхідності”, — наголосив Лазуткін.

Також він повідомив, що кількість тих, хто оновив свої військово-облікові дані, значно перевищує потреби війська на тепер.

“Можемо говорити про підсумки на 17 липня — 4,6 млн військовозобов’язаних, призовників та резервістів оновили свої облікові дані. Значно зросла кількість мобілізованих по рекрутингу”, – сказав Лазуткін.