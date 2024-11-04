Політика

Напередодні президентських виборів навколо Білого дому та Капітолію встановлюють додаткові загородження
4 Листопада 2024 16:07
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вибори, сша
Будівлю на Пенсильванія-авеню, за кілька кварталів від Білого дому, яка забита дошками під час підготовки до виборів / Фото: The Washington Post

У Вашингтоні навколо Білого дому, Капітолію та резиденції віцепрезидентки Камали Гарріс встановлюють додаткові загородження в рамках підготовки до можливих заворушень після президентських виборів. За інформацією The Washington Post, посилені заходи безпеки також запроваджують у Вест-Палм-Біч, штат Флорида, де Дональд Трамп планує провести ніч виборів.

Попри заяви влади округу Колумбія про відсутність конкретної загрози, Секретна служба спорудила нові металеві паркани висотою близько 2,5 метрів навколо Білого дому, Міністерства фінансів, площі Лафаєт, а також біля військово-морської обсерваторії та резиденції Гарріс.

Захист посилюють і біля конференц-центру Вест-Палм-Біч, неподалік від резиденції Трампа в Мар-а-Лаго, де він планує перебувати під час виборчої ночі. 

Поліція округу Колумбія оголосила про тимчасове перекриття вулиць у зв’язку з підготовкою до заходу, організованого Гарріс в Університеті Говарда.

Водночас, багато власників бізнесів у Вашингтоні укріплюють вікна і двері, посилюють приватну охорону та розробляють плани на випадок надзвичайних ситуацій, готуючись до можливих заворушень або мародерства. Деякі комерційні об’єкти біля Білого дому додатково захищені огорожами, а бізнес-асоціації радять спрямувати ресурси на безпеку для запобігання збиткам у разі заворушень.


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