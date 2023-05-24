Намагаючись прорватися з “ДНР” в Ростовську область загинув невідомий чоловік

Невідомий чоловік із вибухівкою намагався прорватися на територію Ростовської області, при затриманні прикордонниками він підірвав себе та загинув.

Про це пишуть російські тг-канали, що спеціалізуються на криміналі.

“Все трапилося в районі пункту пропуску “Весело-Вознесенка” (“ДНР”-Ростовська область) – невідомий переліз через паркан і біг у бік лісосмуги у напрямку хутора Максимів. Прикордонників було піднято по тривозі. Коли порушника почали наздоганяти, і він зрозумів, що втекти не вийде, підірвав себе невстановленим СВУ. Особу загиблого поки що визначити не вдалося”, – йдеться у повідомленні.

На кордоні між Московською і Тульскою областями поки що тихо.