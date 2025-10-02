Наклеїв на цивільне авто наліпку “бандеромобіль” та підпалив: в Івано-Франківську затримали агента РФ

Днями в Івано-Франківську згорів припаркований на вулиці автомобіль Renault. За підпал затримали 23-річного чоловіка.

Про це повідомили в ГУНП в Івано-Франківській області.

Слідчі з’ясували, що підозрюваний знайшов у Telegram-каналі оголошення про “підробіток”. “Куратор” із країни агресора запропонував підпалювати військові автомобілі за винагороду. Зловмисник знайшов цивільний автомобіль, але замаскував його під військовий та вночі підпалив.

“Отримавши завдання від своїх кураторів щодо підпалу військових автомобілів, придбав наліпку з надписом “бандеромобіль”, наклеїв її на цивільний автомобіль, цим самим ввів в оману “кураторів”. В подальшому здійснив підпал та надіслав відео звіт, за що отримав фінансову винагороду”, – уточнили в прокуратурі.

Дії затриманого кваліфікують за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. На даний час йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Встановлюється його причетність до підпалів інших автомобілів у місті. За скоєне зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.