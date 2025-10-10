Найскладніша ситуація зі світлом у Київській, Харківській та ще трьох областях, — Укренерго

Внаслідок масштабної ракетно-дронової атаки на Україну 10 жовтня зафіксовано пошкодження енергетичних об’єктів у кількох областях, що спричинило значні знеструмлення.

Про це повідомили в Укренерго.

Найскладнішою є ситуація у Києві та Київській області, а також Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. Для стабілізації ситуації в енергосистемі у частині названих регіонів, а також у Запорізькій та Дніпропетровській областях запроваджені аварійні відключення.

“Через наслідки попередніх ворожих обстрілів – на Чернігівщині місцевим обленерго запроваджений графік погодинних відключень обсягом однієї черги”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, відновлювальні роботи в регіонах розпочались одразу після відбоїв. У Києві та Кіровоградській області повне відновлення водопостачання очікується до кінця дня.

“Щодо енергопостачання в столиці – вже заживлена критична інфраструктура. Подальші роботи тривають. За кілька годин Міністерство енергетики дасть оновлення щодо ситуації”, – написала Свириденко.

На час робіт на місцях забезпечені альтернативні джерела енергії – генератори, пункти незламності, додатковий звʼязок. Збільшено кількість патрулів поліції на вулицях і в транспорті у Києві та інших областях.