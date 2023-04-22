Економіка

Яких спеціалістів найчастіше шукають роботодавці в Україні

22 Квітня 2023 13:56
0
читать на русском →
робота, вакансії

В Україні найчастіше шукають працівників для роботи сфері готельно-ресторанного бізнесу. Друге місце займає сфера обслуговування.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна “Кадровий голод”. Як війна змінила ринок праці в Україні і куди поділись безробітні.

Зокрема, в березні 2023 на третину збільшилася кількість вакансій у готельно-ресторанному бізнесі. Мова йде про 7220 нових вакансій, а найзатребуванішою є посада бармена (1370 пропозицій).При цьому друге місце посідає сфера обслуговування.

Також більше роботи пропонують у будівництві та архітектурі, сфері краси, шукають людей і на робочі спеціальності.

У розмові з РБК-Україна HR-експерт Тетяна Пашкіна зазначила, що за рік війни перелік пропозицій на ринку праці не зазнав кардинальних змін.

Досі потрібні менеджери з продажів, продавці-консультанти, працівники логістичної сфери, бухгалтери, водії, кур’єри.

Разом з тим на виробництвах так само не вистачає швачок, слюсарів і тощо. Проте змінилися пропорції по містах.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Квітня 2023 09:34
123

Росія відмовилася пропустити на свою територію поранених окупантів, – Генштаб
22 Квітня 2023 12:51
21

Зеленський підписав закон про заборону пропаганди російської імперської політики
22 Квітня 2023 11:47
49

В Україні побудують 20 атомних енергоблоків
22 Квітня 2023 09:00
22

За добу ЗСУ відбили понад 50 ворожих атак, – Генштаб
21 Квітня 2023 21:48
47

Столтенберг про контрнаступ ЗСУ: “Упевнений, Україна матиме успіх”
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
усі думки