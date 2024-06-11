Найнапруженіша ситуація на Покровському напрямку, – Генштаб

Станом на 19.00 кількість бойових зіткнень зросла до 87. Найнапруженіша ситуація на Покровському напрямку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
- На Харківському російські загарбники здійснили ще одну спробу штурму наших позицій – триває бій неподалік села Глибоке. Чотири атаки сьогодні на цей час відбито у районі Вовчанська та того ж Глибокого.
- На Куп’янському противник вісім разів намагався штурмувати позиції Сил оборони. П’ять з них зазнали невдачі, а три штурми ще тривають неподалік населених пунктів Піщане, Берестове та Синьківка. Ситуація контрольована. Українські воїни активно нищать ворога – станом на зараз на напрямку окупанти втратили 134 особи пораненими та вбитими. Пошкоджені чотири гармати і чотири автомобілі ворога.
- Шість з 19 боїв ще тривають на Покровському напрямку. Російські загарбники продовжують тиснути на нашу оборону поблизу Новоолександрівки. Пообіді окупанти значно активізували бойову роботу своєї авіації – завдали п’ять авіаударів, по районах населених пунктів Вовче, Олександропіль, Воздвиженка, Євгенівка і Желанне.
- На Времівському російські терористи не полишають спроб знизити український оборонний потенціал, а також залякати цивільне населення, – завдали сьогодні чотирьох авіаударів. Били по районах Старомайорського, Костянтинівки, Благодатного та Урожайного.
- Від початку доби агресор вперто намагається посунути українські підрозділи із займаних позицій на Оріхівському напрямку. Атакував уже шість разів. Отримав жорстку відсіч в районах Малої Токмачки, Щербаків, Новопрокопівки та Вербового.
На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.