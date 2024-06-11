Суспільство

Найнапруженіша ситуація на Покровському напрямку, – Генштаб
11 Червня 2024 21:38
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війна
Робота мобільної вогневої групи 126 окремої бригади територіальної оборони / Фото: 126 обр тро

Станом на 19.00 кількість бойових зіткнень зросла до 87. Найнапруженіша ситуація на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

  • На Харківському російські загарбники здійснили ще одну спробу штурму наших позицій – триває бій неподалік села Глибоке. Чотири атаки сьогодні на цей час відбито у районі Вовчанська та того ж Глибокого.
  • На Куп’янському противник вісім разів намагався штурмувати позиції Сил оборони. П’ять з них зазнали невдачі, а три штурми ще тривають неподалік населених пунктів Піщане, Берестове та Синьківка. Ситуація контрольована. Українські воїни активно нищать ворога – станом на зараз на напрямку окупанти втратили 134 особи пораненими та вбитими. Пошкоджені чотири гармати і чотири автомобілі ворога. 
  • Шість з 19 боїв ще тривають на Покровському напрямку. Російські загарбники продовжують тиснути на нашу оборону поблизу Новоолександрівки. Пообіді окупанти значно активізували бойову роботу своєї авіації – завдали п’ять авіаударів, по районах населених пунктів Вовче, Олександропіль, Воздвиженка, Євгенівка і Желанне.
  • На Времівському російські терористи не полишають спроб знизити український оборонний потенціал, а також залякати цивільне населення, – завдали сьогодні чотирьох авіаударів.  Били по районах Старомайорського, Костянтинівки, Благодатного та Урожайного.
  • Від початку доби агресор вперто намагається посунути українські підрозділи із займаних позицій на Оріхівському напрямку. Атакував уже шість разів. Отримав жорстку відсіч в районах Малої Токмачки, Щербаків, Новопрокопівки та Вербового.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.


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