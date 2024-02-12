“Найкраща перспектива – щоб Україна була буферною зоною між Росією і Заходом”, – Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна має стати “буферною зоною” між Росією та Заходом, при цьому не вступаючи до ЄС та НАТО.

Про це він сказав під час розмови з колишнім канцлером Австрії Вольфгангом Шусселем, передає угорське видання Telex, повідомляє Суспільне.

“Подобається це вам чи ні, подобається це українцям чи ні, Україна на мапі – там, де вона є. Найкраща перспектива – щоб вона була буферною зоною між Росією і Заходом – звісно, з безпековими гарантіями. Якщо це не допоможе, Україна втрачатиме території”, — заявив Орбан.

Свою думку він аргументував тим, що Росія нібито “ніколи не змириться” з тим, що на її кордонах зʼявиться новий член НАТО та Євросоюзу.

Також глава угорського уряду заявив, що РФ серйозно не сприйматиме Україну як партнера у переговорах — “”лише США і, можливо, ЄС”.

На думку Орбана, європейці загалом “не достатньо сильні”, щоб Росія сприймала їх серйозно.

“Це війна. Ми маємо демонструвати силу і чітко доносити росіянам: у нас свої інтереси, у них свої, на основі цього можна про щось домовлятися”, — заявив він.