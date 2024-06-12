Найгарячішим залишається Покровський напрямок, – Генштаб

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 89.

Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та атакувати на кількох напрямках, найбільш активно – на Покровському, повідомили у Генштабі ЗСУ станом на 19:00.

Сьогодні на Харківському напрямку противник безуспішно намагався просунутися вперед п’ять разів. За попередньою інформацією, сьогодні ворог тут втратив понад 90 військовослужбовців. Знищено одну бойову броньовану машину, одну артсистему, п’ять одиниць автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної. Пошкоджено шість артилерійських систем, один автомобіль та шість одиниць спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку окупанти активізувалися в районі Тернів. Загалом за день на напрямку відбулося 12 бойових зіткнень, 5 з яких ще триває. Ворог зазнає втрат.

На Сіверському та Краматорському напрямках кількість штурмових дій окупантів зросла до 13 і восьми відповідно. Загалом, за попередніми даними, агресор втратив на цих напрямках 73 особи загиблими та 122 – пораненими. Силами оборони знищено чотири російські бойові броньовані машини, сім автомобілів та одну гармату. Пошкоджено танк, три ББМ, дві одиниці автомобільної техніки та чотири артсистеми.

Досі найгарячіше на Покровському напрямку. З 31 атаки ворога 12 іще тривають. Боєзіткнення проходять в районах Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Сокола, Новопокровська та Нетайлового.

На Курахівському напрямку тривають бої в районі Красногорівки. Наразі це вже сьома спроба ворога покращити на напрямку своє положення за сьогодні.

На Придніпровському напрямку вдруге за сьогодні точаться бої в районі Кринок. Наші захисники тримають зайняті позиції.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.