Найгарячішим лишаеться Новопавлівський напрямок, – Генштаб ЗСУ

Впродовж доби на фронті відбулося 61 бойове зіткнення. Ворог продовжує штурмувати позицій ЗСУ на Авдіївському та Новопавлівському напрямках у Донецькій області.

Про це йдеться у ранковому зведені Генштаба ЗСУ.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 3 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

ворог здійснив 3 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. На Лиманському напрямку наші воїни відбили 4 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

наші воїни відбили 4 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 7 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

наші захисники відбили 7 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 9 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське Донецької області.

наші захисники відбили 9 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог 9 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

ворог 9 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено 3 штурми позицій наших військ.

ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено 3 штурми позицій наших військ. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.