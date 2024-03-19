Найгарячішим лишаеться Новопавлівський напрямок, – Генштаб ЗСУ

Впродовж доби на фронті відбулося 61 бойове зіткнення. Ворог продовжує штурмувати позицій ЗСУ на Авдіївському та Новопавлівському напрямках у Донецькій області.
Про це йдеться у ранковому зведені Генштаба ЗСУ.
- На Куп’янському напрямку ворог здійснив 3 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.
- На Лиманському напрямку наші воїни відбили 4 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
- На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 7 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
- На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 9 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське Донецької області.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.
- На Оріхівському напрямку ворог 9 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.
- На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено 3 штурми позицій наших військ.
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.