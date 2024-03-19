Суспільство

Найгарячішим лишаеться Новопавлівський напрямок, – Генштаб ЗСУ

19 Березня 2024 07:44
читать на русском →
війна
Робота протитанкістів 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ / Фото: Генштаб ЗСУ

Впродовж доби на фронті відбулося 61 бойове зіткнення. Ворог продовжує штурмувати позицій ЗСУ на Авдіївському та Новопавлівському напрямках у Донецькій області.

Про це йдеться у ранковому зведені Генштаба ЗСУ.

  • На Куп’янському напрямку ворог здійснив 3 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.
  • На Лиманському напрямку наші воїни відбили 4 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 7 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 9 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське Донецької області.
  • На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Оріхівському напрямку ворог 9 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено 3 штурми позицій наших військ.
  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Березня 2024 07:44

Найгарячішим лишаеться Новопавлівський напрямок, – Генштаб ЗСУ
19 Березня 2024 07:34

Президент Чехії впевнений, що Європа почне виробляти достатньо боєприпасів для забезпечення потреб ЗСУ
18 Березня 2024 22:28

Сирський назвав пріоритетний напрямок розвитку Сил оборони
18 Березня 2024 21:32

Сі Цзіньпін зустрінеться з Макроном на початку травня  
18 Березня 2024 20:46

На Львівщині викрили жінку, яка пропонувала чоловікам одружитись з нею за гроші, щоб виїхати за кордон
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?
Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти
Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду
Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
усі думки