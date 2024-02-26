Найближчими днями в Україні буде тепло

В Україні у вівторок, 27 лютого, буде хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Як повідомляє Укргідрометцентр, температура в західних, Житомирській, Вінницькій областях уночі очікується 1-6° тепла, удень 11-16° тепла; на решті території вночі від 1° тепла до 4° морозу, удень 5-10° тепла, в Одеській області та в Криму до 14°.

У Києві у вівторок, 27 лютого, хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла.

У середу, 28 лютого, по всій Україні хмарно з проясненнями. Без опадів. Уночі та вранці в західних областях і південній частині місцями туман. Вітер південно-східний із переходом на південно-західний, 3-8 м/с.

Температура у східних областях уночі 2-7° морозу, вдень 2-7° тепла; у західних областях вночі 1-6° тепла, вдень 10-15° (на Закарпатті до 18°); на решті території вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 5-10° тепла.

У Києві в середу, 28 лютого, хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний із переходом на південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° морозу; вдень 6-8° тепла.