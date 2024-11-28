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Найближчими днями Україну накриє сніг з дощем
28 Листопада 2024 14:49
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погода
Ілюстративне фото з відкритих джерел

29 листопада у західних, Житомирській, а вдень у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях очікується дощ, місцями з мокрим снігом. В інших регіонах опади малоймовірні.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”

На дорогах північних областей, Вінниччини, Хмельниччини та Карпат спостерігатиметься ожеледиця. Вітер південно-східний, у західних регіонах перейде на північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від -3° до +2°. У східних областях вночі -1…-6°, на заході та півдні вдень +3…+8°, в Одеській області та Криму до +12°.

У столиці вночі опадів не передбачається, вдень очікується мокрий сніг та дощ. На дорогах можлива ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря: вночі -2…0°, вдень 0…+2°.

30 листопада в Україні прогнозується переважно суха погода, лише вночі на Правобережжі місцями можливий невеликий мокрий сніг або дощ.

У західних, північних та центральних регіонах можливий туман, а на дорогах — ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на півдні переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі -3…+2°, вдень -1…+4°. На Лівобережжі вночі -1…-6°, у західних та південних областях вдень +3…+8°, у Закарпатті, південній частині Одещини та Криму до +11°.

У Києві вдень опадів не очікується, вночі можливий невеликий мокрий сніг або дощ. Подекуди туман і ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень +1…+3°.


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