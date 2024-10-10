Суспільство

Найближчими днями Україну чекає похолодання та дощ
10 Жовтня 2024 13:22
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погода
Ілюстративне фото з відкритих джерел

11 жовтня, частину України накриють дощі. На вихідних пануватиме холодна погода.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що увечері 11 жовтня дощова погода накриє Житомирщину, Вінниччину, Київщину, а також західні райони Черкащини. Натомість на решті території України буде сухо.

Температура повітря у південній частині України та у центральних областях очікується найвищою – +20…+25 °C. На сході України +20…+23 °C. На півночі +19…+21 °C.

У західних областях температура повітря знизиться до +12…+16 °C, тепліше повітря ще затримається у Чернівецькій області та Хмельниччині – до +19 °C.


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