Найближчими днями Україну чекає похолодання та дощ

11 жовтня, частину України накриють дощі. На вихідних пануватиме холодна погода.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що увечері 11 жовтня дощова погода накриє Житомирщину, Вінниччину, Київщину, а також західні райони Черкащини. Натомість на решті території України буде сухо.

Температура повітря у південній частині України та у центральних областях очікується найвищою – +20…+25 °C. На сході України +20…+23 °C. На півночі +19…+21 °C.

У західних областях температура повітря знизиться до +12…+16 °C, тепліше повітря ще затримається у Чернівецькій області та Хмельниччині – до +19 °C.