Політика

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Донецькому напрямках Генштаб ЗСУ оновив дані щодо бойових втрат російських окупантів. За інформацією ГШ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.09 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 52950 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2168 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 4640 (+23) од,

артилерійських систем – 1269 (+6) од,

РСЗВ – 311 (+0) од,

засоби ППО ‒ 162 (+0) од,

літаків – 243 (+1) од,

гелікоптерів – 213 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 903 (+1),

крилаті ракети ‒ 216 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3463 (+18) од,

спеціальна техніка ‒ 117 (+0). Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Донецькому напрямках. Поділитися:



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