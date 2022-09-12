Політика

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Донецькому напрямках

12 Вересня 2022 09:59
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Генштаб ЗСУ оновив дані щодо бойових втрат російських окупантів.

За інформацією ГШ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 52950 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2168 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4640 (+23) од,
  • артилерійських систем – 1269 (+6) од,
  • РСЗВ – 311 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 162 (+0) од,
  • літаків – 243 (+1) од,
  • гелікоптерів – 213 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 903 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 216 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3463 (+18) од,
  • спеціальна техніка ‒ 117 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Донецькому напрямках.


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