Найбільші компанії Греції припинили транспортування нафти з Росії, – Reuters

Три великі грецькі судноплавні компанії останніми тижнями припинили транспортування російської нафти, щоб уникнути санкцій США.

Про це повідомляє Reuters.

“Такий розвиток подій є ударом по Росії, оскільки він звужує кількість судноплавних компаній, готових транспортувати російську нафту споживачам в Азії, Туреччині, на Близькому Сході, в Африці та Південній Америці”, – йдеться в матеріалі.

Reuters пише, що йдеться про грецьких вантажовідправників Minerva Marine, Thenamaris і TMS Tankers.

Усі три компанії були активними вантажовідправниками російської нафти і палива аж до вересня-жовтня, коли вони почали скорочувати свою участь у цьому процесі. Усі три компанії відхилили запити на судна для навантаження російської нафти в листопаді.

Вихід грецьких вантажовідправників із торгівлі відбувся після посилення санкцій США, введених щодо поставок російської нафти.

Три грецькі компанії займалися поставками російської нафти впродовж десятиліть і продовжували це робити, коли більшість інших західних компаній припинили роботу за цими маршрутами, щоб уникнути зростаючих ризиків санкцій і введення цінового обмеження.

Компанії керують більш ніж 100 нафтовими танкерами, здатними обробляти майже весь експорт нафти з російських європейських портів Приморськ, Усть-Луга і Новоросійськ обсягом приблизно 10 мільйонів тонн на місяць або 2,4 мільйона барелів на день.

Один із трейдерів заявив Reuters, що “тіньового флоту” може виявитися недостатньо для перевезення всієї російської нафти.