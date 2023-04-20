Найбільша у світі ракета вибухнула перед відділенням першої ступені

Надважка ракета Starship, що створюється для місій на Місяць та Марс, у четвер стартувала у тестовий орбітальний політ.

Запуск було здійснено зі стартового майданчика компанії SpaceX у Бока-Чіка на південному сході штату Техас о 09:34 за часом Східного узбережжя США (о 16:34 за Києвом).

Через три хвилини після запуску (на висоті 38 км) Starship увійшов у неконтрольоване обертання та вибухнув.

Легендарный момент конечно pic.twitter.com/dBciwfcuNY — Кукуруза как у томакруза 🌽 (@KYKYPY3A_B) April 20, 2023

У рамках першого польоту ракета мала виконати один виток навколо Землі. Потім наводитись у Тихому океані, поблизу Гавайських островів.

Незважаючи на аварію, компанія Space X заявила, що вважає цей випробувальний запуск успішним.

Багаторазова ракетна система складається з космічного корабля Ship 24 та носія Super Heavy. Її висота сягає 120 метрів. Вона вища за будь-яку іншу ракету, коли-небудь створену у світі. Носій Super Heavy вдвічі потужніший, ніж створювана NASA для пілотованих польотів на Місяць важка ракета Space Launch System (SLS).