Економіка

“Нафтогаз” запустив процедуру примусового стягнення з Росії $5 млрд

23 Червня 2023 10:15
26
читать на русском →
Нафтогаз

Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” подала до суду США клопотання для примусового стягнення $5 млрд з Росії за рішенням Арбітражного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі. Про це Нафтогаз повідомив 23 червня на своєму сайті.

“Оскільки Росія добровільно не сплатила Нафтогазу кошти, передбачені рішенням арбітражу, ми маємо намір використати всі доступні механізми для стягнення цих коштів. Зараз ми працюємо над цим у Сполучених Штатах та інших цільових юрисдикціях”, – сказав голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов.

Клопотання Нафтогазу та п’яти його дочірніх компаній розгляне суд округу Колумбія.

Відповідно до законодавства США, підтвердження арбітражного рішення є обов’язковим, якщо суд не встановить, що існує одна з обмежених підстав для відмови або відстрочки визнання чи виконання арбітражного рішення, викладених у Нью-Йоркській конвенції 1958 року про визнання і виконання іноземних арбітражних рішень.

Відсотки, передбачені за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення, продовжують нараховуватись до повної виплати компенсації за рішенням суду.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Червня 2023 10:15
26

“Нафтогаз” запустив процедуру примусового стягнення з Росії $5 млрд
23 Червня 2023 11:08
0

Сенат США запропонував вважати ядерний удар по Україні нападом на НАТО
23 Червня 2023 09:02
31

Сили оборони мають частковий успіх на двох напрямках
23 Червня 2023 08:52
19

В ISW вважають створений Росією інцидент на ЗАЕС “малоймовірним, але не неможливим”
23 Червня 2023 08:22
43

Генштаб оновив статистику втрат окупантів
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

И Шойгу боится потери Крыма
Александр КИРШ

Бабушки с планеты Украина, или Почему мы непобедимы
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Прощай пандемия, привет эндемия!
Александр КИРШ

Реальное соотношение погибшихсо стороны Украины и мордора
Юрій ЛУЦЕНКО

Припиніть!
Александр КИРШ

Из Америки написали, что я — российский агент
усі думки