“Нафтогаз” запустив процедуру примусового стягнення з Росії $5 млрд

Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” подала до суду США клопотання для примусового стягнення $5 млрд з Росії за рішенням Арбітражного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі. Про це Нафтогаз повідомив 23 червня на своєму сайті.

“Оскільки Росія добровільно не сплатила Нафтогазу кошти, передбачені рішенням арбітражу, ми маємо намір використати всі доступні механізми для стягнення цих коштів. Зараз ми працюємо над цим у Сполучених Штатах та інших цільових юрисдикціях”, – сказав голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов.

Клопотання Нафтогазу та п’яти його дочірніх компаній розгляне суд округу Колумбія.

Відповідно до законодавства США, підтвердження арбітражного рішення є обов’язковим, якщо суд не встановить, що існує одна з обмежених підстав для відмови або відстрочки визнання чи виконання арбітражного рішення, викладених у Нью-Йоркській конвенції 1958 року про визнання і виконання іноземних арбітражних рішень.

Відсотки, передбачені за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення, продовжують нараховуватись до повної виплати компенсації за рішенням суду.