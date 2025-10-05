        Суспільство

        Надзвичайники врятували мале кошеня з-під завалів будинку після російського удару по Лапаївці

        Сергій Бордовський
        5 Жовтня 2025 17:12
        У селі Лапаївка на Львівщині рятувальники під час розбору завалів після російської ракетної атаки врятували кошеня, що опинилося під уламками зруйнованого будинку.

        Тварина була налякана, але жива — її дістали з-під уламків, обережно очистивши від пилу, і дали води. Відео опубліковане на ютюб-каналі “Ми – Україна“.

        Саме в Лапаївці внаслідок атаки, як повідомляє 24 канал, загинули п’ятеро членів однієї родини. Обстріл став частиною масованого комбінованого удару, який у ніч на 5 жовтня Росія завдала по Львівській області.

        Попри важкі наслідки обстрілу, рятувальники продовжують працювати на місці, розбираючи завали та надавати допомогу постраждалим.


