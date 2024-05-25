Надувний матрац і ласти: ухилянти йдуть на відчайдушні кроки, аби покинути Україну

28-річного одесита, який намагався незаконно перетнути державний кордон через річку Турунчук, а в подальшому й Дністер, затримали прикордонники Білгород-Дністровського загону.

Як повідомили в ДПСУ, для подолання водної перешкоди чоловік придбав дитячий матрац, ласти та зібрав невеличкий рюкзак.

Прикордонний наряд, патрулюючи ділянку кордону на катері, виявив та затримав порушника.

За спробу незаконного перетинання державного кордону на жителя міста Одеси складено протокол про адміністративне правопорушення ст. 204-1 КУпАП. Справу скеровано до суду.