Суспільство

Надходять повідомлення про підпали військкоматів у Петербурзі та в Оренбурзькій області

22 Вересня 2022 16:50
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За деякими повідомленнями, у ніч проти четверга у місті Ломоносові під Петербургом та в Гаю Оренбурзької області сталися підпали військкоматів.

У паблику “Ми ломоносівці” з’явилося відео, на якому видно, як у приміщенні з вивіскою Військовий комісаріат горить кабінет на першому поверсі.

Про підпал у місті Гай повідомило місцеве видання “Гай.рф”. Там військкомат знаходиться у двоповерховій будівлі. Вогонь не встиг поширитись, пошкодивши лише одну стіну.

Між тим, пасажири рейсів, які сьогодні пролітають з аеропортів Пулкова в Петербурзі та Москва Внуково та Домодедово, повідомляють, що всі чоловіки перевіряються додатково, деякі запрошуються на окрему розмову.

Основні запитання: Коли був куплений квиток, чи людина – військова служба та чи отримав він повістку.

За словами користувачів соціальних мереж, які поділилися своїми спостереженнями, в основному всім, хто вилітає, вдається потрапити на свої рейси. Але через сповільнену процедуру перевірки аеропортів утворилися великі скупчення.


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