Над Україною збито 85 російських БпЛА: які області атакувала РФ

У ніч на 13 лютого, починаючи з 20:00 12 лютого, РФ атакувала Україну 140 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 85 “шахедів” та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

52 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина та Харківщина.