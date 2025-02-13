Суспільство

Над Україною збито 85 російських БпЛА: які області атакувала РФ
13 Лютого 2025 09:34
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Робота мобільної вогневої групи / Фото: Олександр Півненко
Робота мобільної вогневої групи / Фото: Олександр Півненко

У ніч на 13 лютого, починаючи з 20:00 12 лютого, РФ атакувала Україну 140 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 85 “шахедів” та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

52 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина та Харківщина.


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