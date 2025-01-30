Суспільство

Над Україною збито 37 російських дронів: ППО працювала в десяти областях
30 Січня 2025 09:35
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Мобільна вогнева група / Фото: НГУ
Мобільна вогнева група / Фото: НГУ

У ніч на 30 січня, починаючи з 19:00 29 січня, Росія запустила по Україні 81 ударний БпЛА Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 37 “шахедів” та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Херсонській та Одеській областях.

39 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Чернігівщина, Сумщина, Одещина та Полтавщина. Уражено промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт. Ворожий ударний БпЛА влучив у багатоповерхівку в Сумах: є загиблі.


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Над Україною збито 37 російських дронів: ППО працювала в десяти областях
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